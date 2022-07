Radio-dj Eva Koreman ’heel blij’ met VPRO: ’We zijn in gesprek’

„We zijn in gesprek, dus ik kan er niet zoveel over zeggen”, zegt Koreman tegen het ANP. „We zijn plannen aan het maken en de vraag is dus of een deel van die plannen zich op 3FM gaat afspelen of niet. Met mij zit en komt het, gelukkig, allemaal goed!”

In mei maakten Koreman en haar collega Frank van der Lende bekend dat hun programma Welkom bij de Club!, dat ze sinds april 2020 samen maakten, moest stoppen. Op 23 juni was de laatste uitzending van de twee te horen. Van der Lende ging toen met vaderschapsverlof en Koreman vulde sinds dat moment de show in haar eentje.