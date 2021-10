Dwayne Johnson had ruzie met Vin Diesel liever niet publiekelijk uitgevochten

In die post had Johnson het over een onprofessionele collega. „Er zijn mannelijke medespelers, lafaards, met onprofessioneel gedrag”, schreef de acteur, die verder geen namen noemde. Al gauw werd duidelijk dat hij doelde op het gedrag van zijn Fast & Furious-collega Vin Diesel.

In het interview dat dinsdag uitkwam, zegt Johnson: „Ik meende wat ik zei, absoluut. Ik meen alles wat ik zeg. Maar het was niet oké om me publiekelijk uit te spreken.”

Volgens Johnson hebben Diesel en hij op aandringen van de studio nog wel een gesprek gehad, maar kwam daar weinig uit. „Ik zou het geen vreedzame meeting noemen, maar het bracht duidelijkheid. Hij en ik hadden een goed overleg in mijn trailer, en uit dat gesprek werd heel duidelijk dat we twee uitersten zijn. En we hebben besloten het daarbij te laten.”