André Hazes: ’Dat is gewoon niet mijn kind’

Stellig zegt hij: „Laatst had hij een strak pakje aan, mooie schoentjes dat is mijn kind. En toen ging die laatst naar school in een kort blauw broekje, roze shirtje erboven met gele letters het woord Happy erop; dat is niet mijn kind!” Een overduidelijke sneer naar de kinderkledingsmaak van Monique, lijkt het, als men ervan uit mag gaan dat zij degene is die hem aankleedt voor school. André ziet zijn zoon in elk geval het liefst veel stijlvoller gekleed, een stoer zwart pakje, of ’iets van Gucci’, Nike-schoentjes. Een klein Rolexje zou hem ook goed staan, stelt de zanger, die zelf ook graag een uurwerkje van het prijzige merk om zijn pols draagt.

Deze look van junior maakt André Hazes ’zo f*cking trots’ Ⓒ Instagram

Sowieso vindt de jonge vader het belangrijk dat zoontje André niets te kort komt, te midden van geruchten over een nieuwe huwelijkscrisis tussen hem en Monique. Hierover liet Hazes eerder aan Privé weten dat het gezinstripje naar Disneyland Parijs onzeker is geworden. Maar: „Het belangrijkste is dat nu alle aandacht naar kleine André gaat. Hij verdient een mooi leven.”

