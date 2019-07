Beyoncé komt met The Lion King-album

Beyoncé heeft dinsdag haar 7-jarige dochter Blue Ivy meegenomen naar de première van The Lion King. De twee verschenen hand in hand op de rode loper, met eenzelfde zwarte sleep aan hun jurken.

De filmstudio maakte ook bekend dat Beyoncé een album heeft geproduceerd rond de film. The Lion King: The Gift is volgens een verklaring van het bedrijf een ode aan Afrika. Op het album zijn artiesten van over de hele wereld te horen met nummers die geïnspireerd zijn op ’het geluid van Afrika’.

„Dit is audiovisuele cinema”, verklaart Beyoncé in de aankondiging van het album. „Dit is een nieuwe manier van verhalen vertellen. Ik wilde meer doen dan alleen een verzameling nummers vinden die hun inspiratie vonden in de film. Het is een mix van genres en samenwerkingen die niet één sound laten horen. Het heeft invloeden van R&B en pop tot hiphop en Afro Beat.”

The Lion King: The Gift komt uit op 19 juli. De reguliere soundtrack van de film, met de originele nummers van de eerste film uit 1994 en nieuw werk, is een week eerder beschikbaar.