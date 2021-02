Model Cara Delevingne deelt seksspeeltjes uit

„Mijn vrienden weten ondertussen wel wat ze voor kerst krijgen”, vertelt Cara in de podcast OTHERtone van rapper en producer Pharrell Williams. „Afgelopen kerst heb ik iedereen voorzien van nieuwe seksspeeltjes, met daarbij een vrolijke kerstgroet: merry orgasm to you! Juist nu is het belangrijk om van dit soort dingen te genieten.”

De 28-jarige Cara vindt de term seksspeeltjes overigens een beetje ’te kort door de bocht’. „We noemen het liever ’sekstechnologie’ in plaats van seksspeeltjes, want het is niet kinderachtig. Het is technologie en het is echt leuk.”