Idris Elba: bruiloft Harry en Meghan was stressvolle dj-klus

Elba verzorgde een van de muziekoptredens van het bruiloftsfeest, dat in 2018 plaatsvond in het monumentale Frogmore House. Hij voelde niet alleen vanwege zijn vriendschap met de hertog en hertogin van Sussex een grote druk voor zijn dj-set, maar ook vanwege de duidelijke wensen van Meghan. „Ze stuurde me van tevoren de playlist met muziek”, aldus de acteur, onder meer bekend van zijn rol in de crimeserie The Wire.

In het bijzijn van zeshonderd genodigden stapten Harry en Meghan ruim drie jaar geleden in het huwelijksbootje. Naast leden van het Britse koningshuis waren ook veel Amerikaanse sterren naar Windsor afgereisd. Zo zaten onder anderen Oprah Winfrey, George Clooney en Serena Williams in de zaal. Ook de hele cast van Suits, de tv-serie waarin Meghan speelde, was van de partij.