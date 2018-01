Slappe excuses Boef op Noorderslag

Boef tijdens Noorderslag 2018. Ⓒ Hollandse Hoogte / Andy Zuidema

Groningen bibberde vooraf. Festival Noorderslag had rapper Boef uitgenodigd, maar vanwege diens ‘kechs’-uitspraken had het publiek beloofd dat hem een bierdouche zou wachten. Dus werd de boel in de Oosterpoort stevig aan banden gelegd.