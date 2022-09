Herman Koch maakt smeuïge satire met ’Het Koninklijk Huis’

Wat: roman

Wie: Herman Koch

Uitgever: Ambo Anthos

Zo is Hendrik een goedmoedige man en een liefhebbende echtgenoot en vader, maar wel een tikje saai. De middelmatigheid spat van hem af. Dat weet hij diep in zijn hart zelf ook wel. Meermaals vraagt hij zich af waaraan hij toch zo’n mooie, sprankelende vrouw heeft verdiend. Ook worstelt hij met de leegheid van het ambt. „Welke koning na Lodewijk de Veertiende heeft er nog met zijn vuist op tafel geslagen? De dagen van de monarchie zijn geteld.”

De vorstin is intussen met heel andere dingen bezig. Als zij op een dag incognito in Amsterdam is, ontmoet ze de succesvolle kunstenaar Joseph Bosman, een vrouwenmagneet, aan wie ook zij geen weerstand kan bieden. Een vernuftig plan is snel gesmeed. Als Joseph nu eens een portret van haar schildert, bij wijze van verjaardagscadeau voor Hendrik, dan kan ze legitiem met hem afspreken, nietwaar?

De bestsellerauteur Koch moet met veel plezier aan deze over the top roman hebben geschreven. Hij heeft flink research gedaan in de roddelbladen. Want de koning en koningin en hun vele familieleden zijn een vrolijke potpourri van Europese hoogheden. Wie alle verhalen over de royals in binnen- en buitenland een beetje volgt, herkent anekdotes over prins Harry (feesten in nazi-uniform), Meghan Markle (gescheiden vrouw aan het hof), Fergie (overspel), maar ook prins Bernhard, koningin Juliana en prins Claus.

Voer voor Republikeinen? Ja, al zullen ook Oranjeklanten plezier kunnen beleven aan dit verhaal dat ondanks alles mededogen oproept met Hendrik en op het einde gierend uit de klauwen loopt. Want de koning blijkt toch geen watje te zijn, die alles maar over zijn kant laat gaan. Middelmatig? Vergeet het maar. Hij stelt een daad die niemand ooit nog zal vergeten.

✭✭✭ 1/2 (3,5 uit 5)