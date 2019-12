De Telegraaf wint zaak tegen Bridget Maasland

Ⓒ ANP

Bridget Maasland heeft het kort geding dat ze aanspande tegen De Telegraaf verloren. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vrijdag bepaald. De presentatrice had een schadevergoeding van 7500 euro en een rectificatie geëist van een artikel in De Telegraaf, pagina Privé, waarin wordt beweerd dat ze in 2014 ’een huwelijksnacht beleefde’ met André Hazes.