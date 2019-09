Demi Lovato showt haar ware bikinilijf mét cellulitis

„Eerdere bikinifoto’s die ik plaatste waren met filter. Ik vind het zo stom van mezelf dat ik dat gedaan heb, maar het is de waarheid. Ik deed dat zodat ik voldeed aan het schoonheidsideaal van anderen, maar dat past niet bij mij. Dit is wat ik heb. Het nieuwe hoofdstuk in mijn leven moet authentiek zijn en ik wil mezelf niet meer opleggen te voldoen aan andermans standaard. Dus hier ben ik, zonder schaamte en angst. Ik ben er trots op een lichaam te hebben dat veel heeft doorstaan en me hopelijk blijft verbazen door op een dag een kind te baren”, aldus Demi.

De zangeres vervolgt: „Het is geweldig om weer terug te zijn in de film- en televisiewereld zonder dat ik mezelf een moordend sportschema opleg voorafgaand aan een 14-urige werkdag. Of dat ik mezelf een verjaardagstaart ontzeg en in plaats daarvan watermeloen met slagroom eet, omdat ik doodsbang was om taart te eten en me daarna rot te voelen. Dit ben ik: rauw en echt! Ik hou van mezelf en dat zou iedereen moeten doen.”

Actrice Vanessa Hudgens reageert: „Je bent prachtig.” Will &Grace-actrice Megan Mullally zegt: „Dit is prachtig.” En Victoria’s Secret-model Sara Sampaio is trots op Demi: „Je bent mooi zoals je bent!.” Op het moment van schrijven heeft ze al bijna 5 miljoen likes gekregen voor de foto.