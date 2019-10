Katja Schuurman: ’Gesmolten op set Kerstserie’

Vorig jaar introduceerde Videoland met Kerst met De Kuijpers voor het eerst een eigen kerstserie. De series bieden een welkome afwisseling in het al bestaande kerstrepertoire dat jaar in jaar uit uit de kast wordt getrokken, vindt Katja. „Ik kijk bijvoorbeeld altijd The Muppet Christmas Carol en Love Actually. Als ik die niet gezien heb voelt het niet als kerst. Maar het is ook fijn om weer eens iets nieuws te zien”, zegt ze tegen BuzzE.

Kerst bij Koosje is volgens Katja een „fijne feelgoodserie boordevol humor.” „We hebben onwijs veel lol gehad tijdens het draaien, al was het af en toe wel pittig”, aldus de actrice. „Buiten was het namelijk 25 graden en we hadden dikke truien en winterjassen aan. We zijn meerdere keren gesmolten op de set.”

Spanningen

Katja speelt de rol van Klaas die, samen met haar dochter, vlak voor de feestdagen plotseling komt opdagen voor het jaarlijkse kerstfeest in hotel Koosje, dat opgericht is door haar overleden moeder. Het hotel wordt inmiddels gerund door Koosjes andere dochter Merel (Eva van de Wijdeven).

„Klaas ziet dat Merel het allemaal niet zo onder controle heeft, zeker als er ineens een belangrijke hotelrecensent langskomt en er nieuwe liefde in de lucht hangt. Daar ontstaan natuurlijk de nodige spanningen”, verklapt Katja alvast. „Of het ook goed afloopt zeg ik niet, maar het is natuurlijk wel kerst.”

Kerst bij Koosje is vanaf 8 november te zien op Videoland. Voor kijkers die ook Kerst met De Kuijpers al zagen, biedt de nieuwe serie een grappig haakje. Het personage van Carly Wijs duikt namelijk ook op in hotel Koosje.