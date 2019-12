Jan Keizer werkt aan autobiografie

Jan Keizer streeft ernaar vooral anekdotes in zijn levensverhaal te verwerken. „Er bestaan wel boeken van BZN, maar die bestonden vooral uit een opsomming terwijl we zoveel lol hebben gehad. Die moet je terugvinden in het boek met anekdotes. Ik vertel de verhalen wel eens in familiekring, aan de kleinkinderen bijvoorbeeld. Dan krijg ik vaak de vraag de verhalen op te schrijven. Ik schrijf ook op hoe mijn vader over me dacht, die was niet blij toen ik betaald voetbal verruilde voor de muziek. Ik schrijf over uit welk nest ik kom en over Volendam, wat best een best bijzonder dorp is.”

Zondagmiddag is het afscheid in de Jaarbeurs en ook dat verdient een plekje in zijn boek, vindt de zanger. Omroep MAX maakt tv-opnames van het afscheidsconcert van het duo Jan & Anny, de concertregistratie wordt op tweede kerstdag uitgezonden op NPO 1. Het zangduo zal nog eenmaal hun grootste hits als Take Me To Ibiza, Mon Amour en Lady McCorey ten gehore brengen. Er zijn gastoptredens van Ancora en het Volendams Opera Koor. Tijdens dit speciale televisieconcert worden Jan en Anny begeleid door een orkest.

Piano en gitaar

Jan Keizer is er klaar voor. „De voorbereiding is niet anders dan anders. Ik ben elke dag met muziek bezig, achter de piano of met de gitaar. Ik blijf liedjes maken voor andere mensen en door melodieën te zingen, is mijn stem altijd getraind.”

Toch noemt Keizer het wel een beladen afscheid. „Jazeker, het is niet een normaal optreden. Alle concerten van de afgelopen periode waren stuk voor stuk een afscheid, maar nu is het ook echt voor de laatste keer. Dat het op televisie wordt uitgezonden geeft nog enige extra spanning. We doen het voor de fans. We hebben in de tientallen jaren die achter ons liggen een grote schare fans opgebouwd. Die laat je niet 1, 2, 3 vallen.”

Melodieën

Keizer vindt het wel tijd om te stoppen. „Ik zat wat in de lappenmand met medische problemen, maar het gaat goed. Ik ga twee keer in de week naar de sportschool en ook twee keer naar de tennisbaan.” Bang om zich binnenkort te vervelen is hij niet. „Ik blijf liedjes schrijven. Ik vind het ontzettend leuk om melodieën te maken. Ik wil ook nog beter piano leren spelen. Klassieke muziek, dat vergt wat oefening uiteraard. En ik ben kunstschilder. Menigeen in Volendam heeft al een echte Keizer aan de muur hangen. Het is een prachtige hobby. Tijdens het schilderen raak je echt van de aardbodem verdwenen.”

Veel contact met de andere muzikanten van BZN heeft Jan niet. „We wonen in hetzelfde dorp, maar we komen elkaar maar mondjesmaat tegen. Carola bijvoorbeeld woont aan de andere kant van het dorp en doet daar haar boodschappen ook. We kwamen vroeger ook nooit bij elkaar thuis. Daar hadden we na de vele repetities en optredens geen behoefte aan. Misschien is dat ook de reden dat we het zolang met elkaar hebben volgehouden.”