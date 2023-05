Donny Roelvink weer gelukkig in de liefde: ’Ik ben heel blij’

Wanneer Paul Donny naar zijn huidige liefdesleven vraagt, onthult hij subtiel dat hij ’iemand thuis heeft zitten’. „Daarom ben ik ook niet zo wild bezig. Ik geniet gewoon heel erg van thuis zijn en ik heb een heel lieve meid thuis zitten nu.”

Donny kiest er dit keer bewust voor om zijn relatie buiten de schijnwerpers te houden. „Die hoeft deze keer niet in beeld. Die gekkigheid ga ik niet nog een keer doen. Dat heeft me allemaal geen positieve dingen opgeleverd. Ik laat haar nu gewoon anoniem. Ik ben heel blij zo.”

’Lieve schat’

Ook Dave, die evenals zijn broertje te gast was bij de podcast, is blij voor Donny. „Het vriendinnetje dat hij nu heeft, daar ben ik heel blij mee, het is echt een lieve schat. Je wilt natuurlijk het beste voor je broertje. Hij heeft meerdere vriendinnetjes gehad. Maar ik zie bij dit meisje dat ze nergens op uit is”, legt hij uit.

Dave geeft toe dat hij bij sommige van zijn vriendinnetjes wel dacht te zien dat ze een dubbele agenda hadden. „Dat heb ik hem toen ook weleens gezegd en daar hebben we weleens bonje over gehad. Ik ben heel eerlijk en ik kan heel hard zijn daarin.”