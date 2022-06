OM: onderzoek naar Lil Kleine loopt nog steeds

Lil Kleine werd toen aangehouden nadat er beelden naar buiten waren gekomen waarop te zien zou zijn dat hij Vaes met haar hoofd tussen een autodeur klemde. Vlak na het vermeende incident brak Vaes met Lil Kleine. De socialite liet begin april in een interview op televisie weten dat zij aangifte tegen haar ex had gedaan.

Vaes gaf eerder deze week weer een kort interview op televisie en zei dat zij en Lil Kleine elkaar niet meer zien. Ook heeft de rapper geen contact meer met hun kind Lío. Het is onduidelijk of deze restrictie is opgelegd door de politie of dat de twee exen hier zelf voor gekozen hebben.

NAMAM

Managementbureau NAMAM, dat Lil Kleine jarenlang vertegenwoordigde, haalde de rapper na het incident van de website. Maar officieel brak het bureau nooit met hem. Een woordvoerder van het bureau liet woensdagochtend aan ANP weten "niet in te kunnen gaan" op de vraag of het bureau en Lil Kleine nog samenwerken.

Ook Vaes werd jarenlang door NAMAM, het bureau van ondernemer Nathan Moszkowicz, vertegenwoordigd. Zij stelde begin april dat het bureau de belangen van Lil Kleine boven haar belangen stelde. Zo werd Vaes naar eigen zeggen gedwongen om mee te werken aan een filmpje dat Lil Kleine op zijn socials plaatste waarin zij samen zeiden dat de relatieproblemen heel erg meevielen. Het bureau heeft nooit op deze verwijten gereageerd.