Dylan Haegens maakt statement in Make Up Your Mind: ’Iedereen mag zijn wie die zelf wil zijn’

„Het was fantastisch leuk om te doen maar ook fantastisch pijnlijk voor mijn voeten.” YouTuber Dylan Haegens bleek zaterdagavond in het RTL 4-programma Make Up Your Mind schuil te gaan achter de als milkshake uitgedoste dragqueen Hedy Gold.