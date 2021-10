Grote zorgen om Pierre Kartner

Buitenland

Russische actrice de ruimte ingeschoten naar filmset

De Russische actrice Joelia Peresild is aangekomen in het internationale ruimtestation ISS, waar ze de komende twee weken haar nieuwste speelfilm opneemt. Het is de eerste keer dat een film buiten de aarde wordt opgenomen. Cameraman en producent Klim Sjipenko ging met haar mee naar de ruimte, net al...