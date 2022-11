Memoires Aaron Carter ’uit respect’ uitgesteld

Het boek Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life zou dinsdag verschijnen. Het boek is geschreven door Symonds, die meermaals met Carter sprak. De twee spraken over de getroebleerde relatie die Carter had met zijn oudere broer, Backstreet Boys-zanger Nick Carter, zijn drugsproblemen en de worstelingen op het gebied van mentale gezondheid. Volgens uitgeverij Ballast Books was het boek echter nog niet klaar toen Carter overleed. Om die reden worden de laatste aantekeningen in het manuscript ook gepubliceerd in het boek. „Dan kan de lezer zelf zien welke kant het boek op moest gaan”, aldus de uitgeverij.

Actrice en zangeres Hilary Duff reageerde vrijdag woedend op het aankondigende bericht over de onvoltooide autobiografie van haar ex-partner. In het boek claimt Carter dat hij Duff in zijn tienerjaren heeft ontmaagd. Duff noemde het triest dat het boek binnen een week na zijn dood uitkomt. „De uitgever lijkt roekeloos te willen profiteren van deze tragedie”, aldus de actrice.

Carter werd op 5 november even na 11.00 uur doodverklaard in zijn woning in Lancaster in de Amerikaanse staat Californië. Hij werd volgens TMZ dood aangetroffen in bad. Hoe hij aan zijn einde is gekomen is nog niet duidelijk. Hij werd 34 jaar.

