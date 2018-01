Schrijver Alexander Münninghoff op Haagse lijst 50Plus

Münninghoff werkte ruim dertig jaar voor de Haagsche Courant. Verder staat hij bekend als expert over de schaaksport en schreef hij de veelbekroonde roman De stamhouder, die onder meer de Librisprijs won. Het boek vertelt over zijn veelbewogen familiegeschiedenis; zijn vader vocht voor de Waffen-SS aan het Oostfront en zijn moeder was een Russische gravin.

50Plus wordt aangevoerd door een andere Haagse journalist, de 58-jarige Frans Hoynck van Papendrecht.