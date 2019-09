Ⓒ Wessel de Groot

In Niets liever dan een kind volgt Leonie ter Braak stellen en singles die dolgraag een baby willen, maar bij wie het zwanger raken niet op de traditionele manier lukt. „Het is een gevoelig onderwerp”, stelt de presentatrice. „Dat ik moeder van twee ben en direct in verwachting was, neem ik nooit meer voor lief. Dit programma is een eye opener.”