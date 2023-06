Nicole Scherzinger gaat trouwen

Scherzinger en Evans zijn al sinds 2020 een stel. De twee ontmoetten elkaar voor het eerst toen Evans in 2019 meedeed aan de sterrenversie van The X Factor UK. Daar was Scherzinger actief als jurylid.

Het is het eerste huwelijk voor de 44-jarige zangeres. Scherzinger was eerder samen met Formule 1-coureur Lewis Hamilton en later had ze een relatie met tennisser Grigor Dimitrov.