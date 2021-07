Johnny Logan: ’Måneskin is geweldig en een duidelijke winnaar’

„Ik vond Måneskin dit jaar geweldig en een duidelijke winnaar”, zegt Logan, ook wel Mr. Eurovision genoemd, in een interview dat gepubliceerd is op de website van het Songfestival. Volgens hem is er een duidelijke overeenkomst als je alle winnende liedjes achter elkaar zet. „Het winnende liedje is altijd heel anders dan de rest van het deelnemersveld. Dat was ook dit jaar weer zo.”

„Dit jaar was een geweldig jaar, alle acts waren goed”, gaat Logan, die in 1980 en 1987 als uitvoerde artiest won en in 1992 nog eens als componist, verder. Hij hoorde echter bij de eerste maten van Måneskin al dat de groep zou winnen. „De manier waarop ze gekleed waren, hoe ze zich bewogen, de lichten, hoe de hele band onderdeel was van het liedje, dit nummer was gewoon het beste.”

Duncan

Met de winst voegt Måneskin zich in een bijzonder clubje, zegt Logan. Oud-winnaars komen elkaar geregeld tegen bij songfestivalevenementen en dat leverde de zanger al verschillende vriendschappen op. „Ik ben goed bevriend met The Herreys, Milk and Honey, The Brotherhood of Man, Bucks Fizz”, somt hij op. „Als je wint word je lid van een kleine groep vrienden.”

Logan ontmoette ook Duncan Laurence al. „Hij is een heel aardige jongen”, zegt hij. „Er is veel respect onder alle artiesten.”