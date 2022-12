Jake Gyllenhaal vond seksscènes met Jennifer Aniston een ’marteling’

„Het was marteling, ja dat was het”, stelt Jake in The Howard Stern Show. „Toch was het ook weer geen marteling. Ik bedoel, kom op... Het was echt een mix”, vervolgt hij waarna hij uitlegt dat hij destijds verliefd was op Jennifer waardoor het alleen maar moeilijker was om intiem te zijn voor de camera.

„Vreemd genoeg zijn liefdesscènes erg ongemakkelijk. Er kijken misschien wel dertig of vijftig mensen mee. Dat windt me niet op”, vult hij aan. „Meestal is het ook heel mechanisch, toch? En het is tegelijkertijd een dans, alsof het een choreografie is voor een camera. Het is net als bij een vechtscène.”

Aniston deed er echter alles aan hem op zijn gemak te laten voelen. Zo stelde ze onder meer voor om een kussen te gebruiken, een truc die volgens Gyllenhaal wel vaker wordt toegepast. „Dat was gewoon preventief en een kussen wordt vaak gebruikt als acteurs zich in die horizontale houding bevinden. Maar het was erg aardig van haar om het voor stellen voordat we waren begonnen. Ze had zoiets van: ’ik leg hier een kussen’.