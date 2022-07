Dochter koningin Rania gaat trouwen

Bij een foto van Iman en haar verloofde Jameel schrijft Rania: „Van harte gefeliciteerd mijn lieve Iman. Je glimlach is altijd een geschenk van liefde geweest dat ik heb gekoesterd sinds de dag dat je werd geboren. Ik wens jou en Jameel een leven vol liefde en plezier!” Het heeft er alle schijn van dat het de officiële verlovingsfoto is, want aan Imans hand fonkelt er een diamanten ring.

Iman bint Abdallah is het tweede kind en de oudste dochter van koning Abdullah II en koningin Rania van Jordanië. Sinds haar afstuderen aan de International Academy Amman (IAA), gaat de 25-jarige naar de Georgetown University in Washington, D.C. Toch brengt ze veel tijd door in Jordanië en gaat ze regelmatig met haar ouders mee naar gelegenheden. Haar verloofde, Jameel Alexander Thermiotis, is managing partner van een durfkapitaalfonds in New York.