’Meghans voeten mogen niet gefilmd worden’

Een cameraman die in 2015 met Meghan werkte, is uit de school geklapt over haar diva-gedrag. Volgens de man, die niet bij naam genoemd wil worden, nam ze een hele entourage mee naar de shoot en was ze erg ’onbeleefd’. „Ze was erg moeilijk en veeleisend”, vertelt hij aan The Sun.

„Vanaf het moment dat ze aankwam, gedroeg ze zich als een diva. Ik wist toen niet eens wie ze was!”, vervolgt hij. „Ik weet niet meer of het me tijdens die shoot is verteld, maar ik weet dat ze een hekel aan haar voeten heeft.”

Een collega bleek hier niet van op de hoogte te zijn en filmde haar voeten. „Ze keken hem allemaal aan met een blik van: ’Wat ben je verdomme aan het doen?’. En toen werd hem gezegd dat ’ie klaar was voor de dag.”