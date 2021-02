Babyboom bij hitmachine Kris Kross Amsterdam

Dat heeft het management van het dancetrio laten weten aan Nu.nl. Dj Sander Huisman en zijn vriendin Sabien Metselaar verwelkomden op 6 februari dochter Trix Johanna Bep. Het stel had al twee kinderen: de vijfjarige Freddy en Peer van anderhalf.

Yuki Kempees en zijn vriendin, influencer Lizzy van der Ligt, houden de naam van hun dochtertje vooralsnog geheim. De twee lieten vorig jaar weten samen in het huwelijksbootje te stappen, maar dat is vooralsnog niet gebeurd.

Nieuwe dingen

Of de gezinsontwikkelingen invloed hebben op de muziek die de drie heren van Kris Kross Amsterdam maken en hun plannen, is nog niet duidelijk. Een voordeel is natuurlijk dat er door corona weinig gepland staat, maar toch „zijn de jongens altijd bezig nieuwe dingen te maken”, aldus het management tegen het ANP.

Dj-trio Kris Kross Amsterdam bestaat uit Yuki Kempees en de broers Jordy en Sander Huisman. Metartiesten als Bizzey, Maan, Tabitha, Lil’ Kleine en Nielson scoorde het dancegezelschap hits als Hij is van mij, Moment, Mij niet eens gezien en Ik sta jou beter.