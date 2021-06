Promenade-ster Eva Crutzen bevallen van dochtertje

„Ze is er!”, schrijft Eva bij een foto van zichzelf met haar dochter. „Ik zat de afgelopen weken onder een steen en ik trek ’m nog even door tot ik op 15 augustus weer begin met het nieuwe seizoen van Promenade.”

Met een knipoog: „Hier dus wel even een teken van leven, aangezien ze al bijna naar school gaat. Maar we maken het dus goed. Heel goed. Alsjeblieft nooit meer anders goed. Fijne zomert allen.”

De cabaretière liet ruim twee maanden geleden weten dat het tijd was om zich even terug te trekken van sociale media, zodat ze zich volledig kon richten op de bevalling. „Ik duik mijn baby-ei in totdat er dingen daadwerkelijk gebroed zijn. Zet ’m op. Hou ’m hard. Influence je gek. Share schaamteloos die hoogtepunten en voor de balans ook effe wat diepte en dan ga ik het over een paar weken allemaal teruglezen. Inhalen. Uitprinten. Joe joe. X.”