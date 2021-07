Koen Kardashian huilend naar afkickkliniek Zuid-Afrika

De afgelopen tijd stond Koen Kardashian voornamelijk in de spotlights als de beste vriend van Jaimie Vaes, de realityster die min of meer is verloofd met rapper Lil’ Kleine.

Vanaf partyeiland Ibiza deelde Koen Pieter van Dijk, zoals de presentator in het echt heet, vrijwel dagelijks foto’s en video’s van zijn jetsetleven. Naast Jaimie Vaes, maakt ook onder anderen Estelle Cruijff deel uit van zijn entourage.

Steunbetuigingen

Maar dat lijkt nu ver achter hem te liggen, zo vertelt hij aan FawryNotSawry, het pseudoniem van showbizzwatcher Farja Farvardin. „Ik laat me opnemen in Kaapstad. Ik kan het niet alleen. Het is goed zo, tot over een poos.”

Kort daarvoor had Koen op Instagram een video van zichzelf gedeeld, waarop te zien is dat hij huilend in het vliegtuig zit. En dat levert steunbetuigingen op van een heel peloton aan vrienden.

Onder anderen Lilly Becker, Kim Feenstra, Giel Beelen, Bram Krikke, Olcay Gulsen, Anna Nooshin, Lieke van Lexmond en Thomas Berge steken hem een hart onder de riem. En uiteraard laat ook bestie Estelle van zich horen: „Trots op jou, m’n schatje!”