Scarlett Johansson wederom de best betaalde actrice

Scarlett Johansson Ⓒ BSR Agency

Scarlett Johansson is voor het tweede jaar op rij de best betaalde actrice. Scarlett harkte tussen juni vorig jaar en dit jaar 56 miljoen dollar binnen, rekende het Amerikaanse zakenblad Forbes uit. Ook vorig jaar voerde ze de lijst aan, maar toen had ze ’slechts’ 40,5 miljoen dollar op haar loonstrookje staan.