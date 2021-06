Vader Meghan reageert via media op geboorte tweede kleinkind

Meghan en haar man prins Harry maakten zondag bekend dat hun dochtertje Lili vrijdag in goede gezondheid ter wereld is gekomen. Haar volledige naam, Lilibet Diana, is een eerbetoon aan koningin Elizabeth en prinses Diana.

Voor Meghan en Harry is Lili hun tweede kindje. Zoon Archie werd in mei 2019 geboren. Thomas Markle heeft het jongetje nog altijd niet in levenden lijve gezien. Ook heeft hij Harry nog altijd niet persoonlijk ontmoet. Thomas raakte na de bruiloft tussen Harry en Meghan vervreemd van het koppel vanwege zijn contact met de Britse pers.

Zondag reageerden al diverse leden van het Britse koningshuis op de geboorte van Lili. De koningin, prins Charles en Camilla en prins William en Catherine stuurden felicitaties via hun officiële kanalen en prinses Eugenie deed dat via Instagram.