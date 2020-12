Elske DeWall bevallen van dochtertje

Het meisje luistert naar de naam Neva. „08.12.2020 is onze Neva Victoria thuis geboren”, schrijft Elske op Instagram. „Zo gelukkig zijn we.”

Het is het eerste kindje van Elske en haar vriend Appie Kooistra. Vorig jaar werd bekend dat de twee een relatie hebben. Daarvoor was ze elf jaar samen met haar ex, met wie ze zoon Herre heeft.