Zwarte acteurs oogsten bij Golden Globes

De Golden Globe die Chadwick Boseman postuum kreeg toegekend, werd in ontvangst genomen door zijn weduwde Taylor Simone Ledward. (r.) Ⓒ Reuters

Ophef over het al zeker twintig jaar ontbreken van een zwart jurylid bij de toekenning van de Golden Globes, heeft de winst van zwarte makers afgelopen nacht niet in de weg gestaan. Hun oogst was zeldzaam rijk. Met als hartroerend moment de prijs voor de beste acteur in een drama, die naar de vorig jaar overleden acteur Chadwick Bosema ging voor zijn rol in Ma Rainey's black bottom. Zijn weduwe nam de onderscheiding huilend in ontvangst.