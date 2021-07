Janice Dickinson over vrijlaten Bill Cosby: ’Je weet nog wat je met me gedaan hebt’

De 66-jarige Dickinson getuigde in de rechtbank tegen Cosby. Zij vertelde hoe de ster uit The Cosby Show haar in 1982 verkrachtte. „Wees maar niet zo blij met jezelf, want je weet nog steeds wat je met me gedaan hebt”, reageerde Dickinson bij Entertainment Tonight. „Het justitieel systeem in de VS is helemaal fucked up.”

Het ergerde het voormalig model ook dat Cosby zich nog steeds niet heeft uitgesproken naar zijn slachtoffers toe. „Hij heeft nog niet één keer sorry gezegd. In plaats daarvan stond hij maar te lachen en vredestekens te maken met zijn vingers”, aldus Dickinson. „Het zou hem sieren eindelijk eens sorry te zeggen. Maar ik weet dat dat niet gaat gebeuren.”

Het oud-model startte ook een smaadzaak tegen Cosby nadat de acteur en zijn advocaten hadden gezegd dat haar verhalen over de verkrachting verzonnen waren. De zaak kwam niet voor de rechter; in 2019 werd er een schikking getroffen.