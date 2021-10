Premium Het beste van De Telegraaf

Caberetier aanstekelijk enthousiast over natuur in nieuwe EO-serie Eerste liefde krijgt zelfs Jochem Myjer stil

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Jochem Myjer is stapelverliefd op onze natuur. Ⓒ foto EO

Jochem Myjer lijkt zijn roeping als biologiedocent mis te zijn gelopen. In Jochem in de wolken dist hij de ene na de andere smakelijke anekdote over de natuur op, terwijl hij in een luchtballon over het Nederlandse landschap scheert.