Better Than Ever krijgt tweede seizoen

Het eerste seizoen van Better Than Ever werd begin dit jaar uitgezonden. In elke aflevering waren een aantal oud-deelnemers van talentenjachten te gast. Niet alleen traden de gasten op, ook blikten zij terug op hun tijd bij de talentenjachten en vertelden zij hoe het hen nu verging. Uiteindelijk was het Jim van der Zee, die in 2018 The Voice of Holland won, die als winnaar uit het programma kwam. Daarmee won hij 25.000 euro.

Wie er aan het tweede seizoen van Better Than Ever meedoen, is nog niet bekend.