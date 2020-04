Hugo Kennis vraagt om donaties voor verjaardag

„Spelen is niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Dat houdt ze mentaal en fysiek sterk. Iets wat in deze tijd heel belangrijk is”, zegt Kennis in een video op zijn Instagramaccount. „Right To Play leert kinderen in deze crisistijd spelenderwijs hoe ze zichzelf en hun familie extra kunnen beschermen tegen het virus”, legt hij uit.

Omdat het 2020 is, en het goede doel al 20 jaar bestaat, zoekt Kennis 20 mensen die dit jaar nog jarig zijn en ook hun verjaardag voor Right To Play willen vieren. Wie daar aan mee doet, maakt kans op een verrassingsbezoek van de tv-kok met een zelfgebakken taart.