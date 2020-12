EastEnders-actrice Dame Barbara Windsor (83) overleden

De actrice was vooral bekend vanwege haar rol soapserie in EastEnders als hospita Peggy Mitchell en haar rollen in de franchise van Carry On, een Britse serie comedyfilms. Vanaf haar dertiende speelde ze echter ook al in het theater. Volgens haar echtgenoot Scott Mitchell zou ze vredig gestorven zijn aan Alzheimer in een Londens verpleegtehuis.

Ze kreeg de diagnose Alzheimer al in 2014 en verhuisde eerder dit jaar naar een verzorgingstehuis. Na haar diagnose werd ze ambassadeur voor de Alzheimer’s Society en ontmoette in dat kader vorig jaar nog premier Boris Johnson. Tot 2016 speelde ze nog in EastEnders, hetzelfde jaar waarin ze ook de eretitel Dame kreeg voor haar verdiensten in de entertainment en op het gebied van liefdadigheid.