Ye: ik onderschepte tweede sekstape Kim Kardashian

„Ik ben naar die vent toe gegaan, kreeg de laptop van hem op het vliegveld en ben direct weer naar huis gevlogen. De laptop was de volgende ochtend in het bezit van Kim en ze moest huilen toen ze het filmpje zag. Weet je waarom? Omdat ze zich toen realiseerde hoe vaak ze door mannen is gebruikt, dat die mannen niet van haar hielden en ze haar slechts als een voorwerp zagen”, aldus Ye.

Volgens een woordvoerder van Kim is er nooit een tweede tape geweest. „Het klopt dat de laptop bij haar bezorgd is, en die vervolgens compleet is doorzocht, inclusief harde schijf. Wat erop stond waren filmpjes waarin Ray J en Kim samen in een vliegtuig en een restaurant zaten maar waarbij verder geen seksuele handelingen werden gepleegd. Het is inmiddels bijna 20 jaar geleden dat die sekstape uitkwam en Kim is al lang verder gegaan met haar leven als moeder, ondernemer en activist. Ze heeft dan ook geen enkele behoefte meer om terug te kijken op die periode in haar leven.”