’Kate wil thuisbevalling’

De zwangere Kate zou tegen vrienden gezegd hebben dat ze dolgraag wil bevallen op Kensington of Sandringham Palace. Een bron vertelt aan the Express: „Ze heeft het al besproken met William en hij is er erg positief over. Beiden denken ze dat een thuisbevalling ook mooi zou zijn voor de familie, voornamelijk voor George en Charlotte.”

„Daarnaast zijn ze het allebei eens dat een thuisbevalling beter is, omdat ze dan geen inbreuk doen op de dagelijkse gang van zaken van het ziekenhuis waar ze anders zou bevallen. Ze maakten zich erg druk om de chaos die de eerste twee bevallingen hebben veroorzaakt door de massaal toegestroomde pers die meerdere dagen voor de deur bivakkeerden. Ze willen een herhaling graag voorkomen als dat mogelijk is”, aldus de insider.