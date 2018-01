Tony Neef wéér kaal!

Je moet er wat voor over hebben als musicalster... Voor het wereldwijd bekroonde The Addams Family moet hoofdrolspeler Tony Neef opnieuw een transformatie ondergaan. Ⓒ tec entertainment

De één laat zijn snor staan of scheert zijn baard af, de ander wordt dikker of juist dunner voor een rol. TONY NEEF (56) lijkt echter een abonnement te hebben bij de kapper, want voor zijn rol in The Addams Family, geflankeerd door onder meer PIA DOUWES en JOHNNY KRAAIJKAMP, moet de schaar erin en het scheermes eroverheen.