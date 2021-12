Hierom baalde Simone Kleinsma bij elk nieuw seizoen van Maestro

„Ik was altijd een beetje narrig als het programma weer begon, dan dacht ik: ’Verdomme, hebben ze me weer niet gevraagd!’”, vertelt ze aan BuzzE. Toen het verzoek dit jaar kwam, was het dan ook een volmondig ja, lacht Kleinsma. „Ik heb het programma zelf heel veel gezien, ik ben echt een fan.” Ze houdt erg van klassieke muziek, zegt ze. Dat kreeg ze van haar ouders mee, die die muziek vaak opzetten. Ze denkt dat dit programma meer mensen laat kennismaken met klassieke muziek. „Wie weet zetten die mensen misschien ineens een klassieke plaat op hierna en denken ze, dat is mooi.”

Opwinding

Ook het leren dirigeren sprak haar heel erg aan. „Ik vroeg weleens voor de lol aan een orkest of ik er heel even voor mocht staan. Dat vond iedereen hilarisch, dan deed het orkest mee. Het gebeurde maar een paar keer, maar dat was een moment van pure opwinding.”

Ontzettend leuk, vindt ze, dat je in het programma echt wat van ’dit ambacht’ leert. „Want dat is het echt, een ambacht.” Niet dat ze het vak nu beheerst, benadrukt ze. „Als we een hoog cijfer krijgen van de jury, dan is dat omdat we stappen hebben gemaakt.” Want echte dirigenten hebben jaren geoefend en geleerd, terwijl zij hier allemaal nog geen ervaring in hebben. „Ik heb waanzinnig veel respect voor dirigenten. Het komt op echt hele kleine dingen aan.”

Euforisch

Dirigeren is wel een soort van optreden, zegt Kleinsma, maar toch is dit een heel andere kunst. „Ik ben mijn hele leven met muziek bezig en ik kan denk ik wel zeggen dat ik wel beetje muzikaal ben. Maar dit is zo’n andere discipline.” De samenwerking tussen het orkest en de dirigent is heel belangrijk, leerde ze. „Het bouwwerk stort zo in elkaar. Maar als het goed gaat, dan is dat echt een euforisch gevoel.”

De groep, die verder bestaat uit onder anderen radio-dj Bram Krikke en cabaretière Plien van Bennekom, klikt ontzettend goed met elkaar, vertelt de actrice. Al sluipt het gevoel van onderlinge competitie er toch in als je begint. Ambitie om het dirigeren voort te zetten na Maestro, dat heeft Kleinsma dan weer niet. „Nee joh”, lacht ze. „Dit is voor het programma. Ik vind het fantastisch om te doen, maar dat moeten de echte profs doen.”