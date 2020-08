Nerveuze start van De vooravond

Renze Klamer en Fidan Ekiz in de eerste uitzending van De vooravond. Ⓒ NPO/BNNVARA

De kop is eraf voor Fidan Ekiz (44) en Renze Klamer (31). De eerste uitzending van de nieuwe BnnVara-talkshow De vooravond zit erop. Het tweetal zal echter niet met volle tevredenheid op de avond terug kunnen kijken. De zenuwen gierden hen overduidelijk door de keel. Van een sprankelende chemie tussen beide nerveuze presentatoren was nog geen sprake. Hun duopresentatie samen kwam aanvankelijk wat houterig over, de onderwerpen kwamen niet altijd uit de verf.