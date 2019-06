Enzo Knol koopt Lamborghini van drie ton

Gloedjenieuw is de auto niet, er staat 455 kilometer op de teller, maar dat mag de pret niet drukken. Volgens de website Hart voor auto’s is de nieuwwaarde 332.878 euro. Eigenlijk wilde Enzo de Lamborghini Urus volgend jaar pas kopen, maar de bolide was opeens beschikbaar en dat liet hij zich geen tweede keer zeggen.

Enzo is dolblij met zijn nieuwe aanwinst. „Oh my god, dit is toch niet normaal. Dit is echt heel ziek.”