Ook een idee: Nachtwacht-taartjes

Rineke Dijkstra laat diverse groepen mensen voor haar camera kijken naar en spreken over ’De Nachtwacht’. Ⓒ Foto Rijksmuseum

Iedereen kent De Nachtwacht, Nederlands bekendste schilderij. Maar dat iedereen toch iets anders in dit meesterwerk van Rembrandt van Rijn ziet, bewijst de video-installatie Night Watching van Rineke Dijkstra, die vanaf donderdag in het Amsterdamse Rijksmuseum is te zien.