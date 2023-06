Zanger Jett Rebel is zeven jaar clean: ’Ik was zo ver heen’

„Als je me 7 jaar geleden had gezegd dat ik dit zou vieren, was ik in lachen uitgebarsten. Ik zou hier niet hebben gestaan als deze dag er niet was geweest, al die jaren geleden. Ik was zo ver heen. Zo donker, zo verloren”, schrijft Rebel. De zanger is de mensen die hem hebben geholpen voor „eeuwig dankbaar” voor hun „warmte en steun.”

Rebel vindt het leven soms nog steeds moeilijk. „Maar eerlijk gezegd is het zoveel makkelijker zonder de drugs en alcohol. Ik heb het punt bereikt dat ik het helemaal niet mis. Nuchter zijn is als een superkracht voor mij.”

De zanger heeft naar eigen zeggen vaak gesproken met mensen die „soortgelijke gevechten” voerden en hoopt dat zijn verhaal anderen steunt. „Je bent niet alleen.”