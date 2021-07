Heidi Klum: ’Tim Gunn is mijn tv-echtgenoot’

Het moeilijkst vond Heidi Klum (r.) dat ze Tim Gunn (l.) niet mocht knuffelen. Ⓒ foto Ali Goldstein/ Amazon Prime Video

Na anderhalf jaar veelal gehuld te zijn geweest in grote sweaters, T-shirts, joggingbroeken en gympen snakken de meesten van ons weer eens naar een hakje, jurkje of goed zittend pak. Voor een flinke dosis mode-inspiratie is het tweede seizoen van Making the cut ideaal, zelfs Heidi Klum kreeg er nog regelmatig kriebels van in haar buik als er weer eens een gewaagd ontwerp de catwalk op kwam.