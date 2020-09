Dit muziekinstrument brengt Billie Eilish op de markt

Over haar liefde voor de ukelele, zegt de 18-jarige Amerikaanse singer-songwriter: „Ik denk dat de ukelele elk liedje een ander gevoel geeft, en het inspireert tot een ander soort schrijven. Verschillende instrumenten laten me altijd anders schrijven. De regels van ukelele zijn: Als je drie akkoorden kent, kun je elk liedje spelen. Ooit.”

De ukelele was het eerste instrument dat Eilish al op zesjarige leeftijd leerde spelen. Haar eerste nummer was I Will van The Beatles. Sindsdien gebruikte ze het instrument op enkele van haar eigen nummers, zoals Party Favor en 8.

De ’Billie Eilish Uke’ die op de markt verschijnt is een exacte kopie van het instrument dat Billie zelf op het podium bespeelt, zegt Fender. Hij kost 279 euro.