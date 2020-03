Adam Shankman gaat Hocus Pocus 2 regisseren

Shankman maakt momenteel voor Disney ook nog een andere film, Disenchanted. Op Instagram plaatste hij een foto van de scripts van de twee films en vertelt hij dat hij ernaar uitkijkt om aan de projecten te beginnen. „Ik hoop dat ik hen die mij voorgingen eer aan kan doen en iets nieuws en spannends kan gaan maken. Ik ga ontzettend mijn best doen om de oude fans niet teleur te stellen en de nieuwe kijkers meteen te betoveren!”

Hocus Pocus was een film uit 1993 die draaide om drie heksenzusters, gespeeld door Bette Midler, Sarah Jessica Parker en Kathy Najimy, die met Halloween tot leven kwamen. Het is nog niet bekend of de actrices in de sequel terugkeren.