Hengelo zwaait familie Meiland opgelucht uit

Binnenland

IJsdrukte op veel plekken: wegen afgesloten

De gemeente Wijdemeren heeft de wegen naar Kortenhoef, Ankeveen en Loosdrecht afgesloten. Het is volgens de gemeente te druk op de weg naar de populaire plassen in deze plaatsen. Er zijn al veel schaatsers op de been. Alleen voor aanwonenden zijn de wegen open, meldt de gemeente. Op andere plekken i...