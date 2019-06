Geen gladde oksels voor zangeres Halsey op cover Rolling Stone

„Ik vind het tof dat ze je oksels niet hebben gefotoshopt, dat maakt me zo blij”, liet een fan weten op sociale media. Anderen vonden dat het tijdschrift te ver ging met het laten zien van Halseys lichaamshaar. „Ik dacht dat je een miljonair was, laat jezelf waxen.”

Dat de popster verscheen met haar natuurlijke haar was ook een punt van controverse. Halsey heeft een Afro-Amerikaanse vader, en haar moeder is blank. Veel kritiek ging over de donkere huidskleur van de zangeres, die volgens velen donkerder is gemaakt voor het tijdschrift. Zelf zei Halsey daarover: „Ik zie eruit als een blank meisje, maar zo voel ik me niet. Ik ben een zwarte vrouw.”