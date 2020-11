Prins Constantijn over TikTok-filmpje met Eloise: 'Zucht'

Boven de video staat geschreven ’Show the thing that made you famous’, oftewel ’laat zien waar je bekend van bent’. En dus laat Eloise op een vrolijk muziekje dansend haar ouders zien. Constantijn maakt een golvende beweging met zijn handen in elkaar gevouwen en Laurentien knikt als ze in beeld is op de beat mee.

Bekijk ook: Gravin Eloïse deelt hilarische TikTok met ouders

Op Twitter wordt het filmpje veelvuldig gedeeld, zo ook met Constantijn zelf. „Niets meer aan doen, fijn weekend”, richt Chiem Balduk zich met een knipoog aan de prins. De reactie van Constantijn is veelzeggend. „Dochters en social media...zucht.”